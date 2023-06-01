Mitsubishi выкатит на рынок дешевый кроссовер

Так называемый контролируемый слив в Сеть нескольких фото перед будущей премьерой — стандартный ход маркетологов. Так они подогревают интерес к предстоящему событию и дают общее представление о новинке.

По фрагментам передней части можно сказать о том, что новый «Митсу» очень похож на концепт. Он получил оптику такой же формы, рельефный капот и ряд общих дизайнерских решений. Уже известно, что в распоряжении водителя окажется цифровая панель приборов, 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедиа-системы, климат-контроль и несколько электронных помощников. По технике информации мало. Известно лишь, что привод будет полным. Скорее всего, в его основе — электромагнитная муфта.

В модельной иерархии Mitsubishi автомобиль займет место ниже ASX. То есть станет самым компактным «кроссом» бренда. Дебют модели пройдет 10 августа в Индонезии.