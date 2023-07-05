Китайский RAV4: в России начались продажи Toyota Wildlander

Сегодня на популярных автомобильных классифайдах можно найти сразу несколько объявлений о продаже китайского Toyota Wildlander. Так, например, за 3 550 000 рублей россиянам предлагают под заказ машину, укомплектованную 171-сильным двухлитровым мотором, бесступенчатой трансмиссией и системой полного привода. Продавец указал, что кроссовер сошел с конвейера в 2022 году, а на его одометре 300 км.

Для тех, кто готов рассмотреть подержанный «вариант», есть Toyota Wildlander 2020 года выпуска с пробегом 22 500 км. Гибрид (построенный вокруг 2,5-литровой «бензинки») мощностью 222 л. с., «автомат», привод на обе оси. И меньшая цена — 3 100 000 рублей.

Продают в России и свежие Toyota Wildlander — те, что были выпущены в этом году. Скажем, в одном объявлении, обнаруженном нашими коллегами из «Российской газеты», торговцы просят за новенький авто 3 935 000 целковых. Что по силовым агрегатам? Двухлитровый движок, вариатор, полный привод. А вот о комплектации не сказано ни слова.