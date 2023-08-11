Mitsubishi показала кроссовер Xforce, который «скушает» ASX

Фото производителя
10 августа в Джакарте открылся местный автосалон. Одной из главных премьер на нем стал кроссовер Mitsubishi Xforce. Судя по размерам, это одноклассник уже хорошо знакомой модели ASX. Невероятно, но, похоже, что азиаты всерьез занялись корпоративным каннибализмом.
Виктор Васильев

Габариты Xforce следующие — 4390х1810х1660 мм. А размер колесной базы равен 2650 миллиметров. То есть к ASX новинка очень близка. А вот шасси по конструкции проще: в задней подвеске стоит упругая балка, а полного привода не предусмотрено. Радует лишь дорожный просвет — 222 мм.

По дизайну новинка во многом повторяет концепт Mitsubishi XFC. У салона тоже немало сходства. Например, в отделке использованы мягкие материалы, а на передней панели дизайнеры разместили вставку из ткани.

В оснащении есть цифровая панель приборов диагональю 8 дюймов, 12,3-дюймовый центральный монитор, двухзонный климат-контроль, премиальная аудиосистема и другие опции.

Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый мотор отдачей 105 л. с. и вариатор. Судя по технике, Xforce абсолютно асфальтовый автомобиль и на полноценного сменщика ASX не тянет. Раз так, то маркетологи будут разводить два компакта по разным рынкам. Иначе ASX придется несладко, ведь его выпускают с 2010 года, и он уже морально устарел.

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11 августа 2023
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