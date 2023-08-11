Mitsubishi показала кроссовер Xforce, который «скушает» ASX

Габариты Xforce следующие — 4390х1810х1660 мм. А размер колесной базы равен 2650 миллиметров. То есть к ASX новинка очень близка. А вот шасси по конструкции проще: в задней подвеске стоит упругая балка, а полного привода не предусмотрено. Радует лишь дорожный просвет — 222 мм.

По дизайну новинка во многом повторяет концепт Mitsubishi XFC. У салона тоже немало сходства. Например, в отделке использованы мягкие материалы, а на передней панели дизайнеры разместили вставку из ткани.

В оснащении есть цифровая панель приборов диагональю 8 дюймов, 12,3-дюймовый центральный монитор, двухзонный климат-контроль, премиальная аудиосистема и другие опции.

Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый мотор отдачей 105 л. с. и вариатор. Судя по технике, Xforce абсолютно асфальтовый автомобиль и на полноценного сменщика ASX не тянет. Раз так, то маркетологи будут разводить два компакта по разным рынкам. Иначе ASX придется несладко, ведь его выпускают с 2010 года, и он уже морально устарел.