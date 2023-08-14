В Калининграде начали собирать кроссовер BAIC X55

До конца 2023 года завод планирует освоить выпуск семи моделей только этого китайского бренда (X55 — третья по счету). Тогда как помимо BAIC российская компания собирает еще пять моделей — три Kaiyi (седан Е5, кроссоверы Х3 и X3 Pro) и два кроссовера SWM — G01 и G05 Pro.

BAIC X55 — продвинутая штучка. В его арсенале бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра мощностью 188 л. с. и 7-ступенчатый «робот», которые позволяют автомобилю менять сотню за 7,8 с. Багажник не так, чтобы велик: всего 350 л, зато нет проблем с электроникой. Здесь видеообзор на 360 градусов, помощник парковки, адаптивный «круиз», контроль полосы движения и слепых зон, а так же многое другое. Есть даже «умные», прячущиеся заподлицо, ручки дверей, якобы обученные при помощи электроимпульсов «встряхиваться» от снега и льда самостоятельно при встрече владельца.

Учитывая изрядную вооруженность BAIC X55, на конвейере пришлось установить дополнительное оборудование для первичного программирования блоков управления и всех электронных систем автомобиля. «Автотор» и BAIC пока только наращивают мощности, а в будущем многие китайские модели ждет российская локализация с полным технологическим циклом — сварка, окраска, сборка. Так говорят представители фирмы.

Cегодня, напомним, российские дилеры предлагают X55 по ценам в районе 2 700 000 рублей. Правда, по большей части это машины прошлого года выпуска.