Названы китайские кроссоверы, которые меньше других теряют в цене при перепродаже

Почему в рейтинг вошли исключительно кроссоверы? Вероятно, потому, что эксперты агентства «Автостат» включили в свой обзор трехлетние автомобили, а в 2020-м китайцы официально не продавали в нашей стране седаны, лифтбэки и прочие «легковушки», которые присутствуют на отечественном рынке сегодня.

Как бы то ни было, китайским кроссовером с лучшей остаточной стоимостью по итогам второго квартала 2023-го стал Changan CS35 Plus с 1,6-литровым двигателем и «механикой». Его индекс по результатам сравнения прайсов — 152,9%. То есть владельцы машин, приобретенных в апреле-июне 2020-го, могут сегодня перепродать их на «вторичке» по цене, в полтора раза превышающей начальную.

На второй строчке рейтинга расположился двухпедальный Chery Tiggo 4 с мотором на 2,0 литра. Показатель остаточной стоимости этой модели — 144%. Недалеко с результатом в 140,4% ушел Geely Coolray, укомплектованный 1,5-литровым двигателем и роботизированной трансмиссией. Именно ему досталось почетное третье место.

Остается лишь добавить, что сами авторы исследования связывают столь высокие результаты с резким ростом цен, который мы наблюдаем последние два года. А потому обольщаться не стоит: сегодня большинство относительно свежих моделей может похвастать такими же или даже более впечатляющими показателями. Но из китайских кроссоверов лучшие — именно эти.