В Сеть «слили» первые изображения обновленного кроссовера Audi Q8

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Компания Audi освежила кроссовер Q8, представленный впервые в 2018 году. Но пока можно видеть лишь один дизайнерский скетч, на котором художник показал корму премиального SUV. Что же касается полноценной премьеры, то она пройдет 5 сентября.
Виктор Васильев

Взглянув лишь на одну картинку, уже можно сказать, что немцы продемонстрировали свой максимум, причем в худшем смысле. Машина получила новую оптику и чуть измененные бамперы. Заявлено и о расширенных возможностях индивидуализации. Правда, о чем конкретно идет речь, пока не говорят.

Вот и все сюрпризы долгожданного рестайлинга! Впрочем, и неудивительно, ведь сейчас силы инженерного штаба брошены на разработку электромобилей. На «классические» же версии сил и энергии уже не остается. А если так пойдет дальше, то Audi рискует проиграть в конкурентной борьбе. На тех рынках, где электрокары с гибридами непопулярны.

Инсайдеры пишут, что гамма силовых агрегатов останется прежней. Ее могут лишь адаптировать для уменьшения расхода горючего и снижения объемов вредных выбросов.

Дебютирует автомобиль на автосалоне в Мюнхене, а первые серийные экземпляры появятся у европейских дилеров в 2024 году. При этом уже в 2026-м компания может показать новое поколение кроссовера, которое станет последней новинкой с гаммой традиционных моторов.

новинки рынка, новая модель, внедорожник, премиальный сегмент, кроссоверы
25 августа 2023
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