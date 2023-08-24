Как система автозапуска убивает мотор автомобиля даже летом

Конечно, чаще всего опцию используют зимой, но и летом ей есть применение. Например, чтобы просто прогреть двигатель и сразу поехать в быстром темпе. В таком случае получается, что после пуска электронный блок управления каждый раз готовит обогащенную топливо-воздушную смесь. Свой вклад вносит и конструктив мотора. Короче говоря, в день на «разогрев» берется 3—5 литров топлива, что довольно много.

В результате, когда автомобиль стоит и «молотит» на холостых оборотах, богатая смесь смывает масляную пленку со стенок цилиндров. Да и сама смазка на старте — холодная и густая. Обильно «обволакивать» детали она просто не успевает. Поэтому в первые минуты и идет основной износ.

Но это еще не все. Бензин, разжиждающий масло, смывается вместе с ним в картер, что чревато потерей вязкости смазки и ее защитных свойств. Иными словами, ресурс лубриканта резко сокращается, присадки вырабатываются. И если однажды застрять в пробке на жаре, то для мотора это может закончиться локальным перегревом. А масло превратиться в черную жижу типа гудрона. Она моментально прикончит силовой агрегат.