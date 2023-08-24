Как система автозапуска убивает мотор автомобиля даже летом

Конечно, чаще всего опцию используют зимой, но и летом ей есть применение. Например, чтобы просто прогреть двигатель и сразу поехать в быстром темпе. В таком случае получается, что после пуска электронный блок управления каждый раз готовит обогащенную топливо-воздушную смесь. Свой вклад вносит и конструктив мотора. Короче говоря, в день на «разогрев» берется 3—5 литров топлива, что довольно много.
В результате, когда автомобиль стоит и «молотит» на холостых оборотах, богатая смесь смывает масляную пленку со стенок цилиндров. Да и сама смазка на старте — холодная и густая. Обильно «обволакивать» детали она просто не успевает. Поэтому в первые минуты и идет основной износ.
Но это еще не все. Бензин, разжиждающий масло, смывается вместе с ним в картер, что чревато потерей вязкости смазки и ее защитных свойств. Иными словами, ресурс лубриканта резко сокращается, присадки вырабатываются. И если однажды застрять в пробке на жаре, то для мотора это может закончиться локальным перегревом. А масло превратиться в черную жижу типа гудрона. Она моментально прикончит силовой агрегат.
Идем дальше. Холостой ход и прогревочные обороты — одни из самых вредных режимов для «стального сердца». При этом идет сильное закоксовывание поршневых колец и клапанов. Оно усугубляется, если после прогрева автомобиль вползает в пробку. А ведь водитель спокоен. Он заранее подготовил движок!
К сожалению, от этого только хуже. При оборотах до 2000 бензин из картера не испаряется. Да и в самой масляной системе оказывается низкое давление, что ухудшает смазку трущихся деталей. А еще коксуются камеры сгорания, накапливается слой нагара на изоляторах свечей.
В итоге, при частом использовании автозапуска масло быстро вырабатывает свой ресурс. Как следствие — появляются задиры на стенках цилиндров и масложор. Поэтому, если уж пользуетесь такой опцией, меняйте расходник не по пробегу, а по моточасам. Так агрегат проживет больше.