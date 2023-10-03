Renault показал первые фотографии преемника Sandero Stepway

Судя по первым фотографиям, кроссовер Kardian, который Renault преподносит как «городской SUV сегмента B», отличается от Sandero Stepway дизайном кузова. Автомобиль получит головную оптику, выполненную по модной нынче схеме: с диодными ходовыми огнями сверху и основными фарами в нижней части. У вседорожника новая радиаторная решетка и С-образные фонари, а также оригинальные бамперы, капот и двери.

Технические характеристики Kardian пока не разглашаются — известно лишь, что новинка построена на платформе CMF-B, а ее габаритная длина составит «менее 4,15 метра». Для сравнения, Sandero Stepway насчитывает в длину 4,09 метра. Загадкой остается и интерьер кроссовера — скорее всего, его позаимствуют у «донора».

До ухода из России компании Renault модель Kardian собирались производить в России — на площадке АВТОВАЗа. Мировая премьера кроссовера состоится в Бразилии.