Подтверждены сроки выхода на российский рынок кроссовера Hongqi HS5 New

Завершившийся на прошлой неделе во Владивостоке «Восточный экономическом форум (ВЭФ-2024)» стал своего рода бенефисом для китайского премиального бренда Hongqi. Марка не только стала официальным автомобильным партнером мероприятия, предоставив организаторам более 100 своих авто, но и провела предпремьерный показ роскошного представительского седана Hongqi L1. Автомобиль появится у российских дилеров в первой половине 2025-го года. Кроме того, представители автостроителя заявили о скором выходе на наш рынок среднеразмерного кроссовера Hongqi HS5 New.

— Поддержка крупнейших мероприятий в сфере бизнеса и политики была и остается необходимым условием для развития и ведения бизнеса премиального автомобильного бренда, — прокомментировал итоги мероприятия исполнительный директор компании Hongqi RUS Иван Савельев. — Мы считаем, что продукция марки, адресованная наиболее успешной и состоятельной аудитории, будет востребована в деловых и политических кругах. Именно поэтому мы продемонстрировали на ВЭФ-2024 и новейшую модель люксовой линейки бренда — представительский седан L1 — задолго до его официальной российской премьеры. Но до этого наших клиентов ждут еще и другие новинки. Ближайшая — официальное начало продаж обновленного среднеразмерного премиального кроссовера Hongqi HS5 New, которое состоится уже нынешней осенью. Да, эту модель уже можно встретить в России, но пока она поступала в ограниченном количестве. Теперь же речь идет уже о полноценном, официальном выходе HS5 New на российский рынок, при этом все необходимые запасы запасных частей и расходных материалов для этой модели — уже сформированы...