Aurus официально опроверг информацию о ценах на российский лимузин

Несмотря на то, что в прессе всплывали цифры и в восемь, и в десять, и даже в 18 млн. рублей на модель (причем со ссылкой на Минпромторг), официальный ценник на «Аурус» автостроитель пока так и не обнародовал. Более того: опроверг распространенную СМИ информацию.

Как сообщила порталу «АвтоВзгляд» директор по маркетингу бренда Aurus Татьяна Бегинина, «информация о снижении цены на автомобили Aurus является недостоверной. Цены будут озвучены во время официального открытия первого фирменного шоу-рума Aurus 23 августа, в котором примут участие Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, а также руководители компаний ООО 'Аурус» и ООО «Панавто».