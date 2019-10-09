BMW M8 Gran Coupe будет стоить космических денег

Четырехдверное купе завершает формирование семейства восьмой серии. Машину представили в двух версиях — собственно Gran Coupe и Gran Coupe Competition. В первом случае силовой агрегат спорткара развивает 600 л. с., во втором — 625 л. с. В паре с мотором работает восьмиступенчатый «автомат». Есть и фирменная система полного привода M xDrive с возможностью принудительного отключения муфты привода передней оси. Минимальная цена «эмки» — 130 000 долларов, или 8 432 736 рублей, а более мощная версия Competition обойдется в 143 000 долларов (9 276 009 рублей).

Разумеется, определенная квота на эти машины будет выделена и на нашу страну, поэтому готовимся встречать новинку весной 2020 года. Однако ценник, скорее всего, будет выше, нежели объявленный «прайс» в долларах. Ведь, сейчас цена на купе M8 начинается от 10,8 млн. рублей. «Четырехдверка» может стоить сопоставимых денег.