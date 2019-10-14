Как сэкономить 900 000 рублей при покупке Chevrolet Tahoe

В итоге суммарная выгода при покупке Chevrolet Tahoe в «Газпромбанк Автолизинг» составит 896 000 рублей. При этом клиентам предлагается гибкая система расчетов. Например, при выборе программы с нулевым удорожанием можно внести в качестве аванса 15% от рекомендованной розничной цены (РРЦ.) и, выплачивая ежемесячно по 140 000 рублей, получить дополнительную скидку в 1% на выкупной платеж.

Заметно сократить ежемесячный платеж — до 29 375 рублей, позволит еще одна программа, по которой в качестве аванса потребуется внести 49% от РРЦ. Наконец, чтобы стать владельцем нового внедорожника с минимальным авансом, достаточно внести 10% от его стоимости — таково условие еще одного варианта коммерческого предложения.

Напомним, что нынешнеее — четвертое поколение — Chevrolet Tahoe принесло легендарному рамному внедорожнику немало обновлений. Фары с элементами прожекторного типа охватывают хромированную двухсекционную решетку радиатора и заходят на передние крылья, делая облик Tahoe более брутальным.

В отделке интерьера использованы материалы премиум-класса, а во главе центральной панели разместился 8-дюймовый сенсорный дисплей, за которым скрыта потайная ниша для всяких мелочей. Под капотом Tahoe — проверенный временем 6,2-литровый V8 (426 л. с., 610 Нм), оснащенный системой отключения четырех цилиндров и передающий тягу на все колеса посредством 8-ступенчатой автоматической коробки передач. Как итог, 2,3-тонный автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 6,8 секунды. Список опций дополнен адаптивным круиз-контролем, 20-дюймовыми колесными дисками, люком, холодильником, адаптивным шасси Magnetic Ride Control и другими возможностями.