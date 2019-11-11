KIA переписала цены на пять моделей в России

Популярная четырехдверка KIA Rio во всех своих комплектациях «потяжелела» на 5000 рублей, Optima — на 20 000, К900 — на 100 000. Из 19 версий кроссовера Sorrento Prime подорожали только пять — на 20 000 «деревянных». Зато стоимость различных комплектаций компактного паркетника Sportage изменилась по всем направлениям — один из вариантов прибавил в цене 5000 рублей, а три другие подешевели на 20 000.

В итоге диапазон цен на KIA Rio варьируется — от 774 900 до 1 084 900 рублей, на KIA Optima — от 1 364 900 до 2 074 900, на KIA K900 — от 3 469 900 до 4 899 900.

Sorento Prime подорожал только в версиях с бензиновым двигателем 2,4 л. (188 л. с.), которые теперь предлагаются по цене от 2 024 900 до 2 554 900 рублей. Sportage в комплектации Premium отныне обойдется в 2 279 900, а три вариатнта модификации Classic «Теплые опции» подешевели до 1 469 900 − 1 549 900 «деревянных».