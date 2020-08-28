Suzuki похвасталась успехами по продажам

В Японии продажи Suzuki выросли впервые за последние десять месяцев. Так, в июле 2020 года страна Восходящего солнца приняла 58 869 автомобилей этой марки, что сразу на 10,6% выше, чем год назад. Объем производства также вырос и составил 96 602 автомобиля — этот показатель на четверть больше прошлогоднего.

В Индии показатели Suzuki впервые увеличились за шесть последних месяцев. В июле было продано 100 000 автомобилей, что на 1,6% превышает результат июля 2019-го. А еще заметно вырос объем экспорта, в том числе на европейские рынки: за границу отправили 20 250 единиц не только автомобилей, но и машинокомплектов (это +44,2%).

Как заметил портал «АвтоВзгляд», эта марка чувствует себя неплохо и в России: с января по июль продажи выросли на 15%. Что неудивительно, так как за новым Jimny стоят самые настоящие очереди.