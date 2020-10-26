В России появятся особые версии BMW M4

Лайвстайл-бренд Kith и BMW представляют результат своей совместной деятельности — купе BMW M4 Competition x Kith. Покупателям одной из ста пятидесяти машин спецсерии предложат три матовых оттенка кузова: «морозный черный», «морозный темно-серебристый» и «морозный белый бриллиант».

А самой заметной деталью станет карбоновая крыша с надписью Kith и фирменными полосками BMW M-серии. Что касается салона, то тут установлены трехцветные спортивные кресла M Carbon, а логотипы Kith разместили на подголовниках, центральной консоли и подлокотнике.

Техническая «начинка» автомобиля не изменилась. Да и зачем что-то менять, если под капотом эксклюзивного BMW M4 Competition работает 510-сильный мотор в паре с восьмиступенчатым автоматом Steptronic Drivelogic. Дуэт — что надо!

Предзаказы на BMW M4 Competition x Kith уже принимают. Однако сколько экземпляров выделят на Россию, обещают сообщить дополнительно. Спорткар должен появиться в нашей стране следующим летом, одновременно с обычными M4 Competition, за который просят минимум 6 900 000 рублей.