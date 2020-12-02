Новые Hyundai Palisade и Elantra можно купить в России только через интернет

Компания «Хендэ Мотор СНГ» запустила сервис, который позволяет пройти весь цикл покупки автомобиля Hyundai он-лайн. Клиенту предлагается выбрать модель, оснащение и цвет, а в финале указать дилерский центр, где будет удобнее забрать машину.

При этом заказчику придется внести аванс в 30 000 рублей. Остальная сумма также вносится он-лайн, но при необходимости можно оформить кредит, задав размер первого взноса, срок и программу кредитования, притом получение ответа от банка занимает не более 15 минут.

Куда любопытнее другое: до конца седан Elantra седьмого поколения и флагманский кроссовер Palisade можно будет купить только через новую Интернет-площадку! Кстати, Hyundai только что раскрыла стоимость «Палисада»: как и подобает флагману, он оказался откровенно недешевым.