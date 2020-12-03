Coolray стал самым продаваемым кроссовером Geely в России

Самым востребованным Geely на нашем рынке оказался городской кроссовер Coolray — его выбрали 1139 человек. А вот Geely Atlas разошелся тиражом 667 экземпляров, хотя до этого носил статус бестселлера бренда.

А всего за одиннадцать месяцев 2020 года Geely реализовала 13 772 автомобиля. По всей видимости, именно этот бренд сейчас лидирует среди всех «китайцев» в России (впрочем, подождем отчетов и других производителей).

Кстати, в России только что стартовали продажи нового премиального кроссовера Geely Tugella. Его портал «АвтоВзгляд» протестировал одним из первых.