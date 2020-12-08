Ferrari SF90 Stradale можно купить со скидкой 7000000 рублей

Фото производителя.
В России начали принимать заказы на гибридный суперкар SF90 Stradale от Ferrari. Это флагманская модель итальянской марки, которую, как выяснил портал «АвтоВзгляд», сейчас можно купить по очень выгодной цене.

Что такое Ferrari SF90 Stradale? Это действующий флагман, то есть самая крутая машина из Маранелло, которую только можно купить. Притом модели полагается не обычный ДВС, а гибридная силовая установка, построенная из четырехлитровой турбовосьмерки и трех электромоторов.

Суммарная мощность дерзкой, но очень стильной колесницы — ровно тысяча сил, из которых 780 выдает двигатель внутреннего сгорания. С места закрытая двухдверка уносится до «сотни» за 2,5 секунды, а ее максимальная скорость составляет 340 км/ч.

Естественно, при таких данных за SF90 просят много денег. А точнее, как сообщает Motor.ru, 34 030 000 рублей. При условии, если сдеать заказ прямо здесь и сейчас, потому что 1 января ценник автоматически вырастет на 7 млн. Как говорится, торопитесь успеть!

Если таких денег нет, Ferrari милостиво предлагает взять авто «попроще». Как рассказывал портал «АвтоВзгляд», в Россию недавно пришли среднемоторные купе Ferrari F8 Tributo и родстер Ferrari F8 Spider, а с ними — переднемоторное купе Roma.

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9 декабря 2020
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