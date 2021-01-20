У нового Volkswagen Tiguan появились свежие комплектации и опции

Так, у двухлитрового «Тигуана» появилась новая начальная комплектация Respect Plus. Теперь немецкий «паркетник» калужской сборки можно приобрести за 2 219 900 рублей вместо прежних 2 339 900. В «базу» включены продвинутая медиасистема, камера заднего вида, плюс подогревы лобового стекла и форсунок омывателя.

Еще одно новшество — появление опционного предпускового обогревателя с дистанционным управлением и таймером включения. Полезное устройство предлагается за 44 200 рублей,а заказать его можно для абсолютно любой версии.

И еще. Появление на отечественном рынке обновленной версии большого кроссовера Volkswagen Teramont состоится с опозданием на год. Такой вывод портал «АвтоВзгляд» сделал из информации, распространенной представительством VW в России.