«Живые» кроссоверы Aston Martin DBX приехали в Россию

У единственного московского дилера сейчас появились машины по 19 000 000 рублей. Но если таких денег нет, можно заказать базовую версию — за нее продавец попросит немногим меньш, 18 245 000 «целковых». Разумеется, даже стартовую комплектацию нельзя назвать бедной: в нее включены панорамная крыша, кожаный салон и другие приятные излишества.

Напомним, что DBX построен на собственной платформе, которая унифицирована со спорткарами британской марки. Однако силовой агрегат (мотор, коробка и раздатка) взят из ассортимента Mercedes-Benz, поэтому под капотом «Астона» упрятан четырехлитровый битурбомотор отдачей 550 л. с. Такой же движок можно повстречать на AMG-версии Mercedes GLE.

У английского «паркетника» есть отдельная 48-вольтовая электросистема для питания активных стабилизаторов — благодаря ним большой кроссовер кренится меньше, чем спортивные модели. Сама подвеска — с адаптивными амортизаторами и трёхкамерными пневмобаллонами.

Главным конкурентом Aston Martin DBX, очевидно, выступит 8-цилиндровая Bentley Bentayga за те же 19 миллионов. А значит, у очень богатых людей на ровном месте появилась новая проблема: что же купить, «Бентайгу» или «Астон»?

Между тем, впервые представленный кроссовер Aston Martin DBX на Международном автошоу в Гуанчжоу, а потом и в Москве похвастал весьма противоречивым уровнем сборки. Однако обернувшись полноценным серийным образцом, новинка ожидаемо подтянула в качестве.