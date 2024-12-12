Российские дилеры перечислили самые перспективные автоновинки 2025 года

Прежде всего наше дилерское сообщество пророчит звание бестселлера-2025 российской LADA Iskra, продажи которой должны стартовать ближе к следующему лету. Ее предложат россиянам в виде седана и двух универсалов: обычного и «внедорожного» с приставкой Cross.

По словам дилеров, российский авторынок продолжат заполнять «поднебесные» бренды, особенно в популярном сегменте кроссоверов. Но масштабы будут не такими как раньше, поскольку уже сформировалась ведущая десятка основных игроков рынка, которые успели зарекомендовать себя в нашей стране, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В число наиболее перспективных новинок следующего года эксперты также включили флагманский кроссовер Chery Tiggo 9. На него пока можно сделать предзаказ в России, начало продаж намечено на 17 декабря. По мнению экспертов, этот SUV будет очень востребован у покупателей.

Кроме того, хороший потенциал в России имеет обновленный кроссовер Omoda C5. Все шансы стать успешным кейсом имеют ожидаемый в стране Haval H7 и очередная модель от Jaecoo, которая в следующем году привезет к нам J5.

Ранее портал «АвтоВзгляд» оценил сборочную линию для LADA Iskra. Наш корреспондент побывал в Тольятти и выяснил, насколько готова производственная площадка для будущего бестселлера.