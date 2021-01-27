В России появится «народная» версия Skoda Octavia

Так, лифтбэку предстоит примерить атмосферный двигатель 1.6 MPI (110 л. с.). Учитывая простую конструкцию и калужскую сборку агрегата, его появление явно сделает «Октавию» доступнее. В планах «Шкоды» вывести «народную» модицикацию модели во втором квартале этого года. Тогда же под капотом появится и турбомотор 2.0 TSI (190 л. с.), который заменил турбомотор 1.8 TSI.

Напомним, что Skoda Octavia собирают по методу полного цикла: на Горьковском автозаводе выполняют сварку кузова, который затем отправляется на двойную грунтовку и антикоррозийную обработку. Последняя происходит при помощи горячего воска и фирменного состава концерна Volkswagen Group. После окраски будущий автомобиль идет на финальную сборку.

К слову, портал «АвтоВзгляд» одним из первых протестировал главную новинку марки Skoda. И мы подготовили развернутый ответ, чем же обескуражил чешский лифтбэк.