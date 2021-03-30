В продажу поступили седаны Aurus Senat, доступные для всех желающих

Между тем, ранее сообщалось, что машины из приветственной серии будут отдавать по 22 000 000 рублей за штучку. Выходит, для потенциального покупателя «Ауруса» плюс-минус пара миллионов не играют никакой роли?

Или, возможно, продавцы считают, что будущие владельцы «Сенатов» нехило экономят, ведь главный конкурент — Rolls-Royce Ghost — нынче предлагается за 250 000 британских фунтов — это, на секундочку, 26 000 000 рублей по текущему курсу.

Зато говорят, будто позже Aurus сможет отдавать своих шедевры по «бросовой» цене в 18 000 000 «целковых». Но, как показывает нынешняя ситуация, эти обещания могут не сбыться… Впрочем, основной контингент будущих «сенатоводов» — чиновники и депутаты — наверняка знает про невыполненные обещания больше других.

И еще одно событие из мира очень дорогих авто. Российский офис Lamborghini вынужден срочно призвать на сервис полтора десятка новеньких купе Aventador SVJ, реализованных за последние пару лет. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, почему итальянским суперкарам вдруг понадобился ремонт.