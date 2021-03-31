Audi начала сдавать в аренду всем желающим свои автомобили в России

Audi начала предлагать российским клиентам новый сервис Audi Drive, позволяющий оформить фактически в долговременную аренду авто сроком на 12 месяцев. При этом в стоимость такого контракта входят расходы на ТО, страховки, ремонт, смену резины и прочие затраты на содержание машины за исключением стоимости топлива. Новый сервис действует только в Москве и Московской области.

Напомним, что днем ранее аналогичное объявление сделало российское представительство материнской компании — Volkswagen. Тогда было анонсировано появление сервисов подписки на машины у марок, водящих в группу VAG и представленных в нашей стране.

Как сообщают в офисе Audi, на первом этапе программы клиенты могут взять в годичное пользование одну из следующих моделей: Audi A4, A5 Coupe, A5 Sportback, Audi A6, Q3, Q7 и Audi Q8. Кроссовер Q5 и хетчбэк A3, как видим, в этом списке отсутствуют. Как и электрическая модель e-tron.

Стоимость подписки на 12 месяцев по программе Audi Drive составит от 67 900 рублей в месяц.