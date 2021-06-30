В России началось производство автоцистерн на базе Ford Transit

Автоцистерна разработана на базе шасси «Транзита», у которого сверхдлинная колесная база, а полная масса такого автомобиля составляет 4700 кг. Под капотом малотоннажника работает 2,2-литровый «дизель» мощностью 155 сил, спаренный с механической 6-ступенчатой коробкой передач. Привод — классический для комтранса, то есть исключительно задний.

Изотермическая цистерна рассчитана на перевозку до 2000 литров пищевой жидкости. Ее особенность в том, что внутренняя колба, а также материал внешней обшивки выполнены из нержавеющей стали. Термоизоляция колбы не допускает изменения температуры жидкости более чем на 2 градуса в течение 10 часов, что позволяет содержимому цистерны не портиться продолжительное время.

Цена на Ford Transit с такой надстройкой начинается от 3 174 000 рублей.