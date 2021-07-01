Porsche открывает стол заказов на мощный кроссовер Cayenne Turbo GT

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Немецкий производитель спорткаров представил «заряженную» версию кроссовера Cayenne Coupe Turbo GT. Уже ясно, что машина стала самым экстремальным и быстрым SUV в модельном ряду марки. Нельзя исключать, что несколько таких супербыстрых экземпляров приедут и в Россию.
Виктор Васильев

В сравнении с обычным Coupe, «заряженный» кроссовер получил перенастроенное шасси, измененные настройки электроусилителя руля и доработанную систему PDCC (Porsche Dynamic Chassis Control). Напомним, что она отвечает за подавление кренов в поворотах.

Двигатель также подвергся доработкам. Известный по стандартному Cayenne Turbo наддувный V8 разогнали до 640 лошадей. По словам представителя компании, мотор получил иные поршни и шатуны, а также доработанный коленвал с демпфером крутильных колебаний. Под резвый двигатель изменили настройки и 8-ступенчатой «гидромеханики», которая стала переключаться быстрее.

Прием заказов на Porsche Cayenne Coupe Turbo GT уже начался. В Германии прайс стартует от 196 078 евро. А первые «живые» машины покупатели получат в сентябре. Российские любители скорости точно захотят купить себе такой кроссовер, так что не исключаем, что определенная квота этих машин для России уже зарезервирована.

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1 июля 2021
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