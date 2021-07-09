Чтобы купить Volkswagen Polo, теперь надо отдать почти миллион

В мае портал «АвтоВзгляд» уточнял, что «народный» лифтбэк в зависимости от комплектации стал дороже на сумму от 28 до 80 тысяч рублей. Однако июль принес очередное — притом весьма серьезное — увеличение цен. Все комплектации Polo подорожали на 29 000 «вечнодеревянных», так что теперь даже базовая комплектация стоит без малого миллион, а точнее, 986 900.

Вслед за «начальной» моделью были озвучены свежие ценники на Tiguan — тот разом стал недоступнее на 70 000 рублей. У модели Touareg цена вообще подскочила на 157 000.

Впрочем, мы не будем костерить немцев за излюшнюю жадность, спольку конкуренты тоже переписывают «прайсы». Например, Kia только что увеличила цены на K5 и Sportage на 20 000, а на Mohave и K900 на 50 000 «целковых».

Вообще, в автосалонах, что торгуют новыми машинами, сейчас творится нечто невероятное — покупатели по-прежнему готовы покупать авто за любые деньги. И дилеры не упускают возможности подзаработать на ажиотажном спросе: даже «бюджетники» нынче уходят с дилерской накруткой в 100—200 тысяч рублей.

И сами марки, как мы наблюдаем, переписывают ценники почти каждый месяц. Вроде цены растут понемногу, но если сравнить январские и июньские прайс-листы, то становится понятно: реальная инфляция далека от показателей, что публикует Росстат. При таком фоне дорожают не только новые авто, но и подержанные…