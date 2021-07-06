Почему россияне массово отказываются от поездок к Черному морю на авто

Очевидно все заранее понимали, что коронавирусные проблемы с выездом за рубеж вынудят многих россиян рвануть на курорты Краснодарского края и в Крым. Многие из наших соотечественников намеревались двигаться туда на своих авто — после того, как изучили расценки на авиа- и железнодорожные билеты в черноморском направлении. Ведь для транспортных компаний карман отпускника — ежегодная законная и жирная добыча. Как и для отелей в приморских регионах.

Однако на фоне отсутствия альтернативы для миллионов россиян в виде возможности провести летний отпуск за рубежом, сочинские и крымские «отельеры» решили, что настал их звездный час и появилась возможность озолотиться. А что: коронавирусные перекрытия — в помощь.

Автор этих строк самолично интересовался в конце прошедшей весны ценами на проживание в одном из анапских отелей, где семья вполне бюджетно и без нареканий провела пару недель летом 2019 года. В 2021-м ценник на проживание ровно в те же даты в том же номере вырос ровно в 2,5 раза! При том, что инфляция, курс доллара и прочие объективные экономические параметры говорят, что подорожание могло иметь место максимум в пределах 10%.

Понятно, что владелец заведения решил «срубить шальные бабки» на взрывном спросе на отдых у Черного моря. Да пожалуйста, ради бога, как говорится! Но только не за мой счет. Сейчас за сумму, в полтора раза меньшую, можно найти отличный семейный тур в Турцию — раз уж ее открыли.