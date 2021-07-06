Почему россияне массово отказываются от поездок к Черному морю на авто

Очевидно все заранее понимали, что коронавирусные проблемы с выездом за рубеж вынудят многих россиян рвануть на курорты Краснодарского края и в Крым. Многие из наших соотечественников намеревались двигаться туда на своих авто — после того, как изучили расценки на авиа- и железнодорожные билеты в черноморском направлении. Ведь для транспортных компаний карман отпускника — ежегодная законная и жирная добыча. Как и для отелей в приморских регионах.
Однако на фоне отсутствия альтернативы для миллионов россиян в виде возможности провести летний отпуск за рубежом, сочинские и крымские «отельеры» решили, что настал их звездный час и появилась возможность озолотиться. А что: коронавирусные перекрытия — в помощь.
Автор этих строк самолично интересовался в конце прошедшей весны ценами на проживание в одном из анапских отелей, где семья вполне бюджетно и без нареканий провела пару недель летом 2019 года. В 2021-м ценник на проживание ровно в те же даты в том же номере вырос ровно в 2,5 раза! При том, что инфляция, курс доллара и прочие объективные экономические параметры говорят, что подорожание могло иметь место максимум в пределах 10%.
Понятно, что владелец заведения решил «срубить шальные бабки» на взрывном спросе на отдых у Черного моря. Да пожалуйста, ради бога, как говорится! Но только не за мой счет. Сейчас за сумму, в полтора раза меньшую, можно найти отличный семейный тур в Турцию — раз уж ее открыли.
К чему это длинное вступление? Да к тому, что опрос, проведенный порталом «АвтоВзгляд», показал: бешеный рост цен самым катастрофическим образом повлиял на летний отдых россиян. На вопрос «Куда вы поедете отдыхать этим летом?» 60% (шестьдесят, черт побери, процентов!) из них ответили, что вообще никуда не поедут! Дома (или на даче) проведут свой законный отпуск 3472 человек из почти 6000 респондентов.
А 11% (621 человек) ответили, что любыми способами намерены прорваться на отдых за границу России. Несмотря даже на кучу недешевых ПЦР-тестов на «корону», с которыми сопряжены сейчас такие поездки.
Карелия и Алтай в качестве альтернативы безумно подорожавшему отдыху у моря у россиян особой популярностью пользоваться не начали: всего лишь по 4% и 2% участников опроса соответственно сообщили о планах отдохнуть этим летом в тех регионах.
Еще одной небольшой сенсацией стало то, что провести отпуск в Сочи собрались немногим больше народа, нежели в той же Карелии с Алтайским краем: всего 7% наших респондентов готовы сидеть друг у друга на головах на каменистых пляжах и нырять в тепловатую воду сочинского побережья. В Крым, кстати, планировало рвануть почти вдвое больше — около 16% проголосовавших.
Тут, кстати, следует учесть, что ближе к финишу опроса в Крыму произошли мощнейшие наводнения. А по окончании нашего исследования из-за ливневых дождей в реки превратились улицы Адлерской агломерации. Что наверняка отвратило от поездок в этом году к Черному морю изрядную часть тех наших читателей, кто изначально сообщал о подобных планах. Если наш опрос хотя бы примерно отображает реальную картину отдыха россиян этим летом, то можно констатировать, что ситуация в этой сфере удручающая.
Выходит, что большинство из нас, в лучшем случае, может позволить себе лишь отпуск в формате «дачный шашлыкинг». А Сочи и Крым основная масса соотечественников-автомобилистов в этом году вынуждена бойкотировать.