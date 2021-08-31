Почему растет стоимость автокредитов даже на подержанные машины

И учитывая, что с начала года новые авто подорожали почти на 15%, а подержанные — на треть, большая часть их покупателей не могла обойтись без заемных средств. Тем более, что в последние годы автокредиты дешевели — спасибо в том числе и рекордно низкой ключевой ставки ЦБ. Но в итоге, в том числе и из-за автобума, разогналась и инфляция.

В итоге, государство даже было вынужденно отказаться от программы льготного автокредитования, а ЦБ и вовсе поднял 23 июля 2021 ключевую ставку сразу на 100 пунктов — до 6,5%. И, разумеется, проценты по автокредитам после корректировки ключевой ставки выросли в среднем на 0,4–0,5%, а до конца года, как прогнозируют, в частности, специалисты «РГС банка» могут вырасти еще на 0,5%–1%.

Любопытно при этом, что всю «прелесть» подорожавших автокредитов почувствуют на себе и покупатели подержанных машин, ведь сегодня, как утверждают эксперты, число кредитов, выданных именно на «беушки» составляет 60% от общего числа автозаймов. И этот процент будет только расти, учитывая острую нехватку новых авто и их дороговизну (с 1 сентября, кстати сказать, они подорожают в очередной раз).

Сегодня же, напомним, ставки по автокредитам варьируются, в зависимости от условий договора, в диапазоне от 3,9 до 21,9 процентов.