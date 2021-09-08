АВТОВАЗ начнет продавать машины без накруток по «талонам»

Так, российский автогигант запустил акцию «Гарантия рекомендованной розничной цены», в рамках которой выпущено 5000 сертификатов — их уже успели прозвать «талонами». Каждый такой «талон» гарантирует покупателю новый автомобиль LADA по цене, рекомендованной производителем, без дилерских накруток.

Чтобы стать участников акции, требуется прийти в дилерский центр LADA с 6 по 30 сентября, где подписать сертификат, содержищий уникальный код. А затем этот документ нужно предъявить при покупке новой машины.

Кстати, с 1 сентября дилеры марки LADA начали торговать машинами по новым прайс-листам, притом сентябрьское подорожание оказалось очень существенным. Портал «АвтоВзгляд» публикует подробную информацию, сколько же теперь стоят автомобили из Тольятти и Ижевска.