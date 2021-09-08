АВТОВАЗ начнет продавать машины без накруток по «талонам»

Фото: ctnews.ru.
В соцсетях началось своеобразное соревнование, кто сфотографирует самый немыслимый ценник на автомобиль LADA. Скажем, дилеры совершенно не стесняются выставлять хорошо упакованные версии «Гранты» аж за 1 000 000 рублей! В итоге, против фантастических по величине дилерских накруток выступил сам АВТОВАЗ.
Алексей Кованов

Так, российский автогигант запустил акцию «Гарантия рекомендованной розничной цены», в рамках которой выпущено 5000 сертификатов — их уже успели прозвать «талонами». Каждый такой «талон» гарантирует покупателю новый автомобиль LADA по цене, рекомендованной производителем, без дилерских накруток.

Чтобы стать участников акции, требуется прийти в дилерский центр LADA с 6 по 30 сентября, где подписать сертификат, содержищий уникальный код. А затем этот документ нужно предъявить при покупке новой машины.

Кстати, с 1 сентября дилеры марки LADA начали торговать машинами по новым прайс-листам, притом сентябрьское подорожание оказалось очень существенным. Портал «АвтоВзгляд» публикует подробную информацию, сколько же теперь стоят автомобили из Тольятти и Ижевска.

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8 сентября 2021
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