Volkswagen Taos предложит россиянам недорогой «автомат»

В продаже свежее исполнение должно появиться до конца этого года. Всем, кто надумает приобрести именно такой Volkswagen Taos, дилеры предложат 3 версии на выбор: от базовой Respect за 1 814 900 до почти топовой Joy! за 2 062 900 рублей. «Почти» — потому что для мотора 1.4 TSI вдобавок предлагается комплектация Exclusive.

Доплата за «автомат» составляет 60 000 «целковых», а экономия относительно вышеупомянутой турбоверсии — 70 000. При этом новинка сильно медленнее: с наддувным двигателем и 8-диапазонным автоматом SUV разгоняется до «сотни» за 8,8 секунды, а на атмосферной тяге такое упражнение занимает долгие 13 секунд.

В общем, мы снова подтвердим свой недавний тезис: в хорошей комплектации цена компактного кроссовера уже переваливает за 2 000 000 рублей. Держится пока только Kia Seltos, да и то из последних сил.

Поэтому в компанию для тест-драйва мы записали парочку заклятых друзей — Volkswagen Taos и Skoda Karoq. Кто победил, можно узнать здесь.