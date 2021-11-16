ГИБДД запретят штрафовать водителей за скорость и «встречку»

фото: соцсети
На состоявшемся 15 ноября заседании Госсовета Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству РФ, помимо прочего, отобрать у ГИБДД полномочия администрировать штрафы водителей по целому ряду нарушений ПДД. Зачем, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Владимир Путин поручил уже к 1 июня «завершить работу по внесению в законодательство РФ изменений», подразумевающих ужесточения контроля за нарушениями правил дорожного движения. Речь идет, в частности, о предложении отобрать у ГИБДД и передать местным властям полномочия выносить постановления за превышение скорости, за выезд на «выделенку» и тому подобное. Напомним, что еще в 2017 году Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект, подразумевавший передачу местным администрациям полномочия по штрафам за 38 видов нарушения ПДД, в том числе, «за скорость» и «встречку».

Тогда его рассмотрение застопорилось. Хотя и всячески лоббировалось московским Дептрансом. Ранее столичным властям удалось «отжать» у ГИБДД право администрировать штрафы за неправильную парковку и это им очень понравилось. Теперь, после прямого указания Путина, Госдума наверняка «возьмет под козырек» и дисциплинированно одобрит передачу полномочий собирать штрафы с автовладельцев региональным начальникам. На радость московской мэрии.

При этом в функциях ГИБДД на дорогах останется, по сути, лишь проверка документов водителей, оформление аварий да автомобильные погони за правонарушителями.

фото: соцсети

Второе предложение, которое (теперь почти наверняка) скоро станет реальностью, касается зачахшего несколько лет назад проекта ГИБДД под названием «Народный инспектор». Он сводился к законодательному оформлению возможности выносить штрафные постановления на основании видеороликов и фото, сделанных гражданами. Предполагалось, что речь должна идти о таких нарушениях, как проезд перекрестка на красный свет, невыполнение требований знаков, непропуск пешехода, нарушений на железнодорожном переезде и тому подобных.

Делать это следовало через специальное мобильное приложение. Подобную систему — с применением мобильных телефонов граждан — уже несколько лет используют, опять таки, московские власти. Называется она «Помощник Москвы». Через него, за бонусы и разные «плюшки» от мэрии, активисты штрафуют москвичей-автовладельцев за нарушения правил парковки. А жертвы этих постановлений вынуждены оспаривать (как правило, успешно) такие штрафы в судах. На том основании, что личный мобильный телефон в руках праздношатающегося прохожего не является сертифицированным и законным средством измерения и фиксации нарушений.

Кроме того, по данным «Коммерсанта», президент также поручил правительству заранее подумать об обложении акцизами и сборами не только владельцев машин, работающих на бензине и дизтопливе, но и любителей «более экологичного» транспорта.

Очередные властные поборы объясняются заботой о наполняемости дорожных фондов. Да и кого еще «доить» в этой стране, как не самых активных и мобильных граждан?

встречная полоса, превышение скорости, штрафы, ГИБДД, дептранс
16 ноября 2021
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