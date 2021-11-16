ГИБДД запретят штрафовать водителей за скорость и «встречку»

Владимир Путин поручил уже к 1 июня «завершить работу по внесению в законодательство РФ изменений», подразумевающих ужесточения контроля за нарушениями правил дорожного движения. Речь идет, в частности, о предложении отобрать у ГИБДД и передать местным властям полномочия выносить постановления за превышение скорости, за выезд на «выделенку» и тому подобное. Напомним, что еще в 2017 году Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект, подразумевавший передачу местным администрациям полномочия по штрафам за 38 видов нарушения ПДД, в том числе, «за скорость» и «встречку».
Тогда его рассмотрение застопорилось. Хотя и всячески лоббировалось московским Дептрансом. Ранее столичным властям удалось «отжать» у ГИБДД право администрировать штрафы за неправильную парковку и это им очень понравилось. Теперь, после прямого указания Путина, Госдума наверняка «возьмет под козырек» и дисциплинированно одобрит передачу полномочий собирать штрафы с автовладельцев региональным начальникам. На радость московской мэрии.
При этом в функциях ГИБДД на дорогах останется, по сути, лишь проверка документов водителей, оформление аварий да автомобильные погони за правонарушителями.
Второе предложение, которое (теперь почти наверняка) скоро станет реальностью, касается зачахшего несколько лет назад проекта ГИБДД под названием «Народный инспектор». Он сводился к законодательному оформлению возможности выносить штрафные постановления на основании видеороликов и фото, сделанных гражданами. Предполагалось, что речь должна идти о таких нарушениях, как проезд перекрестка на красный свет, невыполнение требований знаков, непропуск пешехода, нарушений на железнодорожном переезде и тому подобных.
Делать это следовало через специальное мобильное приложение. Подобную систему — с применением мобильных телефонов граждан — уже несколько лет используют, опять таки, московские власти. Называется она «Помощник Москвы». Через него, за бонусы и разные «плюшки» от мэрии, активисты штрафуют москвичей-автовладельцев за нарушения правил парковки. А жертвы этих постановлений вынуждены оспаривать (как правило, успешно) такие штрафы в судах. На том основании, что личный мобильный телефон в руках праздношатающегося прохожего не является сертифицированным и законным средством измерения и фиксации нарушений.
Кроме того, по данным «Коммерсанта», президент также поручил правительству заранее подумать об обложении акцизами и сборами не только владельцев машин, работающих на бензине и дизтопливе, но и любителей «более экологичного» транспорта.
Очередные властные поборы объясняются заботой о наполняемости дорожных фондов. Да и кого еще «доить» в этой стране, как не самых активных и мобильных граждан?