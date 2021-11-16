ГИБДД запретят штрафовать водителей за скорость и «встречку»

Владимир Путин поручил уже к 1 июня «завершить работу по внесению в законодательство РФ изменений», подразумевающих ужесточения контроля за нарушениями правил дорожного движения. Речь идет, в частности, о предложении отобрать у ГИБДД и передать местным властям полномочия выносить постановления за превышение скорости, за выезд на «выделенку» и тому подобное. Напомним, что еще в 2017 году Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект, подразумевавший передачу местным администрациям полномочия по штрафам за 38 видов нарушения ПДД, в том числе, «за скорость» и «встречку».

Тогда его рассмотрение застопорилось. Хотя и всячески лоббировалось московским Дептрансом. Ранее столичным властям удалось «отжать» у ГИБДД право администрировать штрафы за неправильную парковку и это им очень понравилось. Теперь, после прямого указания Путина, Госдума наверняка «возьмет под козырек» и дисциплинированно одобрит передачу полномочий собирать штрафы с автовладельцев региональным начальникам. На радость московской мэрии.

При этом в функциях ГИБДД на дорогах останется, по сути, лишь проверка документов водителей, оформление аварий да автомобильные погони за правонарушителями.