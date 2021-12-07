В Россию привезут очень дорогой Mini Cooper SE

Хетчбэк Mini SE — это 100-процентный электромобиль, у которого передние колеса вращает 184-сильный электромотор. Довольно скромной батареи емкостью 32,6 кВт∙ч хватает всего на 234 километра пробега, хотя ускоряется воль-амперная трехдверка весьма шустро: разгон до «сотни» занимает 7,3 секунды, но максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч.

Производить машины для России начнут не раньше марта. Притом российский офис британсеой марки заранее предупреждает: если российские власти увеличат ввозных тарифы для «зеленых» моделей, представительству Mini придется повысить цену.

Кстати, некоторое время назад дизайнеры марки MINI нашли прелюбопытнейшее решение, оформив рисунок задних фонарей под британский флаг Union Jack. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», стильный дизайн навредил функциональности.