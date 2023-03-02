Российские банки все активнее впаривают гражданам китайские «электрички»

Так, СберЛизинг, имеющий в своем портфеле шесть китайских автобрендов, объявил, что через него можно купить и «поднебесный» кроссовер на электротяге Skywell ET5 со скидкой в шесть процентов. Напомним, что начальная цена этого автомобиля в салонах дилеров стартует с отметки в 4 480 000 рублей. А вот для клиентов Сбера она резко падает до 3 750 600 «деревянных». При этом финансовая организация не требует первоначального взноса и готова заключить договор на срок до пяти лет. А в случае дистанционного оформления документов ставка по лизингу может быть снижена.

Правда, столь «вкусные» условия доступны только корпоративным клиентам, но не только малому, среднему, крупному, но и микробизнесу. Что, впрочем, и понятно: простой россиянин вряд ли когда позарится на этот электрический SUV, учитывая и его цену, и плохо развитую в России инфраструктуру для подобного транспорта.

Хотя, заметим, Skywell ET5 довольно «дальнобоен». Он располагает 204-сильным электромотором и тяговой батареей на 72 кВт/ч, что обеспечивает дальность хода на одном заряде аккумулятора до 520 км. Но это по словам производителя. На деле же она (как и у всякой «электрички» и особенно в холодное время года) гораздо меньше.