Changan Alsvin оказался самым доступным азиатским седаном в России

Длина Changan Alsvin — 4390 мм, ширина — 1725 мм, высота — 1490 мм, а размер колесной базы равен 2535 мм. То есть машина будет играть в одном классе с LADA Vesta, Hyundai Solaris и Kia Rio. Похоже, у «Весты» вырисовывается довольно серьезный конкурент, но пока только для топовых версий. Все потому, что под капотом «китайца» работает связка из 1,5-литрового мотора на 107 л. с. и пятиступенчатого «робота» с двумя мокрыми сцеплениями. «Механики» еще нет.

На выбор предлагаются две комплектации. В базовой LX — две подушки безопасности, ESP, кондиционер, медиасистема, камера заднего вида, электрические стеклоподъемники и 15-дюймовые колеса. Исполнение DLX добавляет к этому списку камеру бокового обзора в правом зеркале, люк в крыше и довольно редкую опцию для такого класса машин — старт-стоп.

Цены — 1 650 000 рублей и 1 710 000 рублей соответственно. Такой «прайс» делает Alsvin самым доступным китайским седаном на российском рынке.