Changan Uni-V получил в России новую комплектацию

Внешних отличий — минимум. Топовое оснащение можно распознать по активному заднему спойлеру. Вот и все. Других изменений куда больше. Появились газовые упоры капота, салон порадует многоцветной подсветкой и премиальной аудиосистемой Sony с десятью динамиками, а климат-контролем отныне можно управлять дистанционно.

Богатой версии положен и солидный набор помощников водителю. Это системы мониторинга «слепых» зон, автоторможения, удержания в полосе, распознавания дорожных знаков и другие.

По технической части лифтбэк не изменился. Его предлагают с 1,5-литровым наддувным мотором мощностью 181 л. с., который спарен с 7-ступенчатым «роботом». Задняя подвеска многорычажная, а заявленный дорожный просвет равен 152 мм.

Что касается цен, то комплектация LX как прежде стоит 2 629 900 рублей. Новая же DLX оценена в 2 799 900 рублей.

Напомним, что Changan активно расширяет предложение своих моделей в нашей стране. Россиянам уже представили кроссовер Uni-T и пикап Hunter Plus. Скоро подоспеет еще один SUV — CS75 Plus.