Подержанные «китайцы» взлетели в цене в два раза

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование сервиса «Дром», на вторичном рынке за прошлый год сильнее всего подорожали автомобили Geely — в среднем с 925 000 до 1 700 000 млн. рублей, то есть сразу на 86%. Стоимость подержанных Changan подросла на 79% — до 2 500 000 рублей, машины марки Chery прибавили в цене 47% — тоже до 2 500 000 рублей, кроссоверы Haval — 10%, до 2 300 000 рублей, а «бэушные» Exeed лишь 4%, до 3 300 000 рублей.

Среди популярных «китайцев» заметным подорожанием отметились Geely Emgrand EC8 — аж на 408%, от 150 000 сразу до 755 000 рублей, Changan Raeton — на 231%, с 785 000 до 2 600 000 рублей, а также Changan Eado — на 163%, с 520 000 до 1 400 000 рублей.

В то же время на рынке новых автомобилей ощутимее всего выросли в цене автомобили Geely (+16%) и Chery (+15%). Среди моделей существенно подорожал Chery Tiggo 7 — на 160%, с 1 000 000 до 2 600 000 рублей, Haval H6 — на 111%, с 1 400 000 до 2 900 000 рублей, а также Haval H5 — на 64%, с 2 500 000 до 4 050 000 рублей.