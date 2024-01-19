Tank объявил о старте российских продаж внедорожника 500 Urban

Tank 500 Urban получил силовую установку из бензинового 2,0-литрового двигателя с турбонаддувом мощностью 245 л. с. и 54-сильного электромотора. Внедорожник разгоняется до 100 км/ч за 7,9 секунды, а расход топлива по циклу NEDC составит 8,5 л/100 км. У 500 Urban осталась трансмиссия с подключаемым полным приводом Torque-on-Demand, демультипликатор и блокировки дифференциалов.

Семиместная компоновка позволяет складывать кресла второго и третьего ряда, а также регулировать положение задних кресел в продольном направлении или увеличивать объем багажника. Внешне версия Urban отличается от комплектаций Adventure и Premium решеткой радиатора и колесными дисками оригинального дизайна, а запасное колесо вынесено на дверь багажника — видимо, из-за размещения тяговой батареи под полом.

Стоимость гибридного Tank 500 Urban составляет 6 299 000 рублей.