Возьмем недорого: 5 новых японских автомобилей дешевле 2 000 000 рублей

Но для начала, пожалуй, следует сказать, что на японские «параллельки» в нашей стране отсутствует оригинальная гарантия завода-изготовителя. Если, конечно, товар не продается руками официального импортера. Кроме того, в стоке может легко наблюдаться дефицит автокомпонентов, которые, впрочем, тоже завозятся обходными путями. Зато такая машина не потеряется в потоке и будет радовать не только своего хозяина, но и окружающих.
SUZUKI BALENO
Яркий пример того, как официальные дилеры марки, не побоявшейся остаться работать в России, предлагают третье поколение «параллельно» завезенного хетчбэка Suzuki Baleno. Примечательно, что и цена на эту модель у продавцов не разнится. Стартовый прайс составляет 1 990 000 рублей. За эту сумму будущие владельцы получат автомобиль с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 105 л. с. в паре с автоматической коробкой передач, распределяющей тягу на переднюю ось. Среди прелестей жизни — круиз-контроль, камера 360, бесключевой доступ в салон и функция запуска мотора кнопкой, а также мультимедиа, понимающая язык смартфонов, и шесть динамиков аудиосистемы.
TOYOTA VIOS
За без малого 2 000 000 рублей также можно прикупить седан от бренда, чьи машины считаются у нас надежноыми и долговечными. Речь идет о Toyota Vios, укомплектованной 109-сильным бензиновым движком с рабочим объемом 1,5 литра, компанию которому составляет автоматическая трансмиссия. Привод — передний. Диоды, мультимедиа, bluetooth — есть все для полного счастья и даже больше: да-да, левый руль тоже прилагается.
NISSAN QASHQAI
Что, уже успели забыть некогда невероятно популярный у нас кроссовер? А зря: сегодня за пару «мультов» весьма несложно выудить на рынке новенький переднеприводный «Кашкай», причем совсем не такой, как был доступен в официальном стоке. Во-первых, с младшим 1,2-литровым мотором, который усердно «выдает» аж 115 «лошадей». А во-вторых, даже с «механикой». Впрочем, для тех, кому «ручка» не по душе, найдется бесступенчатый вариатор. Правда, доплата за него составит около 100 000 рублей.
MITSUBISHI XPANDER
Любопытное сочетание кроссовера с минивэном под названием Mitsubishi Xpander легко уложится в означенный бюджет при условии покупки автомобиля в кредит и по схеме trade-In. В арсенале переднеприводной модели — семь посадочных мест, мультимедиа с TV-тюнером, круиз-контроль, климатическая установка, камера заднего вида и электронный помощник при старте на подъеме. А в движение автомобиль приводится 1,5-литровым бензиновым движком мощностью 105 л. с. вкупе с АКП.
MAZDA CX−4
Яркий компактный кроссовер щеголяет не только модным дизайном и по истине европейским интерьером, но и бодрым мотором, выдающим с пары литров объема 158 л. с. В дуэте с движком трудится автоматическая коробка передач, передающая мощность на передние колеса. В довесок идут климат и круиз-контроль, система слежения за объектами в мертвых зонах, ассистенты торможения и при движении на склоне, а также опция запуска силового агрегата клавишей.