Возьмем недорого: 5 новых японских автомобилей дешевле 2 000 000 рублей

Но для начала, пожалуй, следует сказать, что на японские «параллельки» в нашей стране отсутствует оригинальная гарантия завода-изготовителя. Если, конечно, товар не продается руками официального импортера. Кроме того, в стоке может легко наблюдаться дефицит автокомпонентов, которые, впрочем, тоже завозятся обходными путями. Зато такая машина не потеряется в потоке и будет радовать не только своего хозяина, но и окружающих.

SUZUKI BALENO

Яркий пример того, как официальные дилеры марки, не побоявшейся остаться работать в России, предлагают третье поколение «параллельно» завезенного хетчбэка Suzuki Baleno. Примечательно, что и цена на эту модель у продавцов не разнится. Стартовый прайс составляет 1 990 000 рублей. За эту сумму будущие владельцы получат автомобиль с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 105 л. с. в паре с автоматической коробкой передач, распределяющей тягу на переднюю ось. Среди прелестей жизни — круиз-контроль, камера 360, бесключевой доступ в салон и функция запуска мотора кнопкой, а также мультимедиа, понимающая язык смартфонов, и шесть динамиков аудиосистемы.

TOYOTA VIOS

За без малого 2 000 000 рублей также можно прикупить седан от бренда, чьи машины считаются у нас надежноыми и долговечными. Речь идет о Toyota Vios, укомплектованной 109-сильным бензиновым движком с рабочим объемом 1,5 литра, компанию которому составляет автоматическая трансмиссия. Привод — передний. Диоды, мультимедиа, bluetooth — есть все для полного счастья и даже больше: да-да, левый руль тоже прилагается.