BMW обновила купе и кабриолет 4-series

Компания BMW презентовала обновленное семейство двухдверок 4-series и M4. Внешность моделей освежили едва заметными штрихами, а основные перемены скрываются внутри — «обычные» версии получили новую гибридную версию, а подняли мощность движка M4 подняли до 530 «лошадей». В продажу новинки поступят в марте.

В экстерьера «четверки»,слегка изменился рисунок фар головной светотехники и фонарей. За доплату — матричные фары спереди и фонари на лазерных диодах сзади. Также рестайлинг принес колеса нового дизайна, черный глянцевый декор в качестве опции, а также новые красный и зеленый «металлики» для кузова. Для «заряженных» купе и кабриолета M4 тоже придумали новые колеса и добавили серебристую окантовку шильдиков.

Внутри перемен чуть больше. Появился новый руль, доработаны кресла, изменился дизайн дефлекторов климатической установки, рисунок контурной подсветки и материалы отделки. Операционная система заменена на iDrive версии 8.5. Под капотом у 420i и 430i — прежняя 2-литровая «турбочетверка» мощностью 184 или 245 сил, а у модификации M440i — рядная 3-литровая «турбошестерка» со стартер-генератором на 374 силы. Линейку дизельных версий открывает 420d (190 сил), затем идут 430d (286 «лошадей») и топовая 340-сильная M440d.

Фото производителя

М4 Competition с полным приводом xDrive получила еще 20 л.с. и теперь развивает 530 сил. На динамические характеристики, впрочем, повышение мощности почему-то не повлияло — разгон с места до 100 км/ч занимает все те же 3,5 секунды у купе и 3,7 секунды у кабриолета. «Максималка» ограничена электроникой на уровне 250 км/ч, но за доплату доступен пакет M Driver’s Package, который поднимает лимит до 290 км/ч. В гамме модификаций осталась и «просто» М4 — даже с «механикой» в базовой версии.