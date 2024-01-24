Дилеры опровергли слухи о том, что у владельцев BMW возникли проблемы

Итак, по стране пронесся слух, что подключение баварских автомобилей к сервисному оборудованию мгновенно приводит к их полной гибели: машины превращаются в кирпич, не способный выполнять ни одну из своих функций. Мол, подлые немцы в рамках дискредитирующих по национальному признаку санкций решили таким вот хитрым образом лишить отечественных поклонников бренда их дорогостоящих игрушек. Честно говоря, в общем информационном шуме можно было и поверить в подобное стечение политических обстоятельств, чем и пользуются любители «хайпа» и «лайков».

Однако даже совсем неглубокие изыскания показали, что в этой новости, как обычно, мало истины. Во-первых, отключению подверглась только вышедшая в 2021 году функция MyBMW, позволяющая завести машину в любой точке света и проверить запас горючего. И этой возможности российские автомобилисты сегодня действительно лишены. «Уши» всколыхнувшей сообщество истории растут совсем из другого места.

Речь идет о блоке телеметрии, через которую злобные галлы, согласно крикам блогеров, якобы вознамерились отключить весь автомобиль. Но он отвечает лишь за бесполезную в России немецкую навигацию, которой и так никто не пользовался. Более того, проблемы с Apple Carplay тоже решаемы: цена вопроса — 2000 рублей и 15 минут времени в любом профильном сервисе. Откуда же взялась информация про уничтожение всех «мозгов» машины?