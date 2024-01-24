Дилеры опровергли слухи о том, что у владельцев BMW возникли проблемы

Итак, по стране пронесся слух, что подключение баварских автомобилей к сервисному оборудованию мгновенно приводит к их полной гибели: машины превращаются в кирпич, не способный выполнять ни одну из своих функций. Мол, подлые немцы в рамках дискредитирующих по национальному признаку санкций решили таким вот хитрым образом лишить отечественных поклонников бренда их дорогостоящих игрушек. Честно говоря, в общем информационном шуме можно было и поверить в подобное стечение политических обстоятельств, чем и пользуются любители «хайпа» и «лайков».
Однако даже совсем неглубокие изыскания показали, что в этой новости, как обычно, мало истины. Во-первых, отключению подверглась только вышедшая в 2021 году функция MyBMW, позволяющая завести машину в любой точке света и проверить запас горючего. И этой возможности российские автомобилисты сегодня действительно лишены. «Уши» всколыхнувшей сообщество истории растут совсем из другого места.
Речь идет о блоке телеметрии, через которую злобные галлы, согласно крикам блогеров, якобы вознамерились отключить весь автомобиль. Но он отвечает лишь за бесполезную в России немецкую навигацию, которой и так никто не пользовался. Более того, проблемы с Apple Carplay тоже решаемы: цена вопроса — 2000 рублей и 15 минут времени в любом профильном сервисе. Откуда же взялась информация про уничтожение всех «мозгов» машины?
Этот вопрос мы задали специалистам сразу нескольких СТО, ремонтирующих машины немецких автостроителей. И вот что услышали в ответ. По словам профессионалов, у современных ТС действительно нужно периодически обновлять прошивку, как на смартфоне. И иногда в момент «залива» свежей версии случается сбой, и тогда машина и впрямь превращается в кирпич.
Раньше подобная случайность решалась следующим образом: приходил более опытный специалист, налаживал канал коммуникации с головным офисом марки, проводил все необходимые процедуры и выдавал ничего не подозревающему клиенту совершенно исправный автомобиль. Правда, последнему приходилось ждать в клиентском зале не два часа, а, например, четыре.
Сегодня же, когда связи с Европой разорваны, подобная неурядица тоже решается, но уже иначе: во всех крупных российских городах есть умельцы, способные за непродолжительное время и 100 000 рублей восстановить репутацию специалиста, а заодно и работоспособность блока. Делается это по традиции через Армению, Грузию и другие менее агрессивно, чем Германия, настроенные к нам страны.
Истерика, что случилась на фоне ничего не значащей новости, говорит лишь о тяжелом ментальном состоянии россиян и обилии новоявленных инфлюенсеров, исправно наживающихся на информационном шквале последних лет. Выводы следует сделать простые: для духовного здоровья сегодня нужно реже включать телевизор и пользоваться только проверенными источниками информации. Такие времена, да.