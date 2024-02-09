Кроссоверы заняли более 70% российского рынка новых автомобилей

В январе 2024 года на долю сегмента SUV пришлось 70,6% общего объема продаж новых автомобилей в России. Что, впрочем, и неудивительно — учитывая, что после событий февраля 2022 года седанов, лифтбэков и машин с прочими типами кузова на нашем рынке стало сильно меньше.

Как сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на собственные данные и статистику АО «ППК», если в 2007 году доля кроссоверов и внедорожников на российском рынке составляла 16,7% (каждый шестой проданный автомобиль), то в 2010-м их стало уже 24,3% (каждая четвертая машина). В 2012 году «паркетники» преодолели рубеж в 30%, в 2017-м — взяли планку в 40%, а в 2021-м на долю SUV впервые пришлось более половины рынка — 50,7%.

По итогам продаж на «первичке» в 2023 году кроссоверам и внедорожникам принадлежало две трети объема продаж — 66,5%, а в декабре прошлого года сегмент SUV впервые превзошел отметку в 70% и занял 70,7% рынка. В январе 2024-го это значение снизилось, но едва заметно — до 70,6%.

В «Автостате» объясняют столь высокие показатели непрерывным ростом продаж китайских автомобилей, которые в подавляющем большинстве как раз и представлены кроссоверами и внедорожниками.