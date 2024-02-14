Премиальный кроссовер WEY 05 получил российский ценник

Гибридный кроссовер WEY 05 — первая ласточка очередного суббренда концерна Great Wall — официально вышел на российский рынок. Пока его можно приобрести только через Интернет, однако уже на следующей неделе, 21 февраля, автомобили появятся и у дилеров. Стартовая цена многообещающей новинки — 6,5 млн. рублей.

Главная особенность WEY 05 заключается в том, что в движение кроссовер приводит гибридная силовая установка (схема PHEV) из 2-литрового бензинового ДВС и двух электрических моторов, один из которых установлен на задней оси. Ее суммарная отдача — 421 л.с. и 847 Нм крутящего момента. Коробка передач — тоже гибридная и по-своему уникальная: девять передач, мокрый тип, двойное сцепление. Максимальная скорость новинки — 220 км/ч, разгон до «сотни» — 5 секунд, средний расход топлива — 7,7 л/100 км.

Чисто на электрической тяге при полном заряде батареи WEY 05 может пройти до 185 км. В обычном режиме «напитать» аккумулятор с 0 до 100% можно без малого за 4 часа, в быстром (до 80%) — за 53 минуты. Предусмотрена и система рекуперации энергии (когда батарея заряжается во время торможения) с тремя вариантами работы: «Низкий», «Стандартный» и «Сильный».

Любопытно, что по итогам краш-тестов этот автомобиль получил максимальные пять звезд — причем «разбивали» его не по китайской методике, а по европейской Euro NCAP. Полный набор подушек безопасности (с центральным «эирбегом» между передними креслами), множество электронных ассистентов, широкий перечень «комфортных» опций. И, конечно, три монитора в салоне — электронная «приборка» на 9,2 дюйма, «мультимедийка» на 14,6 дюйма и отдельная 9-дюймовая панель для управления основными функциями.