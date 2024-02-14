GAC объявил российские цены на минивэн M8 нового поколения

Китайская марка GAC официально анонсировала российский запуск минивэна M8 второго поколения — дилерам автомобиль презентуют до конца февраля, тогда же начнутся и поставки. Цены уже известны — от 5,5 млн. рублей.

На конференции «Автостата» заместитель генерального директора российского офиса GAC Константин Байшев объявил, что дилерская презентация GAC M8 состоится до конца февраля, а следом пресс-служба разослала и релиз, в котором раскрыла сроки начала продаж и цены амбициозной новинки.

Так, мы узнали, что минивэну положены в России четыре комплектации: GL (от 5 499 999 руб.), GT (от 5 999 999 руб.), GX (от 6 299 999 руб.) и GX Premium (от 6 499 999 руб.). Полное описание этих версий китайцы пока не представили. Хотя отметили, что M8 оснащен климат-контролем, 18-дюймовыми «колесами», фронтальными, боковыми подушками, а также шторками безопасности.

Что касается силового агрегата, то GAC M8 для нашей страны получил 231-сильный 2,0-литровый бензиновый двигатель, 8-ступенчатую автоматическую коробку передач Aisin и систему переднего привода. Передняя подвеска — независимая типа Макферсон с гидравлическими ступенчатыми амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости, задняя — «многорычажка».