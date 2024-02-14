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GAC объявил российские цены на минивэн M8 нового поколения

Китайская марка GAC официально анонсировала российский запуск минивэна M8 второго поколения — дилерам автомобиль презентуют до конца февраля, тогда же начнутся и поставки. Цены уже известны — от 5,5 млн. рублей.

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Автор
Максим Орлов

Изображение GAC объявил российские цены на минивэн M8 нового поколения

На конференции «Автостата» заместитель генерального директора российского офиса GAC Константин Байшев объявил, что дилерская презентация GAC M8 состоится до конца февраля, а следом пресс-служба разослала и релиз, в котором раскрыла сроки начала продаж и цены амбициозной новинки.

Так, мы узнали, что минивэну положены в России четыре комплектации: GL (от 5 499 999 руб.), GT (от 5 999 999 руб.), GX (от 6 299 999 руб.) и GX Premium (от 6 499 999 руб.). Полное описание этих версий китайцы пока не представили. Хотя отметили, что M8 оснащен климат-контролем, 18-дюймовыми «колесами», фронтальными, боковыми подушками, а также шторками безопасности.

Что касается силового агрегата, то GAC M8 для нашей страны получил 231-сильный 2,0-литровый бензиновый двигатель, 8-ступенчатую автоматическую коробку передач Aisin и систему переднего привода. Передняя подвеска — независимая типа Макферсон с гидравлическими ступенчатыми амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости, задняя — «многорычажка».

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