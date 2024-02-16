Флагманский кроссовер AITO M9 приедет в Россию официально

Компания «МБ Рус», ставшая официальным дистрибьютором марки AITO в России, подтвердила запуск новой модели. Во второй половине года начнутся продажи кроссовера M9, но пока неизвестно, в какой версии — гибридной или чисто электрической.

Шестиместный кроссовер с габаритами 5230x1999x1800 мм и колесной базой 3110 мм является самым крупным в линейке бренда. А также самой актуальной моделью AITO, поскольку на китайский рынок M9 вышел в конце 2023 года. У себя на родине машина, дизайн которой одновременно напоминает и прочие AITO, и Mercedes-Benz GLS, предлагается в двух версиях — 496-сильной гибридной и 530-сильной электрической, сообщает портал «Китайские автомобили».

AITO M9 в гибридном варианте оснащается двумя электромоторами (224 л.с. на передней оси и 272 л.с.), дополненными 152-сильным бензиновым 1,5-литровым турбомотором, который выступает в роли генератора для зарядки батарей. Предусмотрены аккумуляторы на 42 кВт⋅ч или 52 кВт⋅ч с запасом хода до 225 и 275 км соответственно, но по китайскому стандарту CLTC.

0/0 Фото: AITO

«Зеленый» кроссовер имеет электромотор на 217 л.с. на передней оси и второй, на 313 л.с., на задней оси и аккумулятор 100 кВт⋅ч, обеспечивающий пробег до 630 км без подзарядки. Независимо от типа силовой установки, привод полный.

Оснащение включает в себя массу электронных ассистентов водителя, несколько экранов в салоне, продвинутую мультимедийную систему с онлайн-сервисами (напомним, бренд AITO создан автопроизводителем Seres и технологическим гигантом Huawei). А особенностью M9 стали встроенные проекторы: в салоне он работает в связке с рулонным экраном на втором ряду сидений, а внешний, встроенный в фары, позволяет использовать в качестве экрана любую подходящую для этого поверхность.

В Китае AITO M9 стоит, в пересчете на рубли, от 6 млн., причем для каждой версии доступны по две комплектации. Цена кроссовера в России и сроки начала продаж не озвучены. Все поставляемые «МБ Рус» модели получают ОТТС, а также предлагают гарантию от производителя с возможностью обслуживания у партнеров дистрибьютора по всей стране.