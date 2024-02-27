McLaren презентовал мощный гибридный кабриолет Artura Spider

McLaren представил публике новую модель Artura Spider, которая одновременно стала вторым в истории британского автопроизводителя спорткаром с бензоэлектрической силовой установкой и первым — гибридным кабриолетом. Ее продажи начнутся до конца 2024 года.

McLaren Artura Spider при длине 4539 мм, ширине 1913 мм, высоте 1193 мм и колесной базе 2640 мм весит 1560 кг — масса на 62 кг больше, чем у купе Artura, и обусловлена эта прибавка складной углепластиковой крышей, а также механизмом ее подъема и опускания. Заявлено, что панель можно убрать за 11 секунд при скорости до 50 км/ч, а в качестве опции крыша может быть сделана панорамной — из электрохромного затемняющегося стекла.

Кабриолет сохранил углепластиковый монокок McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA) с алюминиевыми подрамниками, но при общей схожести внешнего дизайна кузовные панели у новинки переработаны. С учетом открытого верха изменено лобовое стекло, скорректированы воздухозаборники, а задние стойки крыши поменяли свою конфигурацию. Интерьер же Artura Spider полностью унифицирован с салоном исходного купе Artura.

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Новинка получила силовую установку из 3,0-литрового бензинового V6 на 605 л.с. и 585 Нм крутящего момента и 95-сильного электромотора (крутящий момент 225 Нм). Ее совокупная отдача составляет 700 л.с. и 720 Нм, что позволяет с места до 100 км/ч разгоняться за 3 секунды ровно и развивать максимальную скорость в 330 км/ч.

Со скромной батареей 7,4 кВт∙ч можно проехать на электротяге до 33 км. Заднеприводный кабриолет оснащен 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач SSG, карбон-керамическими тормозами, системой выбора режимов работы силовой установки, а в список опций включено немало дополнительных элементов комфорта и возможностей для персонализации машины.

В Великобритании кабриолет McLaren Artura Spider будет стоить от 221 500 фунтов стерлингов (около 26 млн. рублей по текущему курсу), что на 32,3 тысячи фунтов (примерно на 3,8 млн. рублей) больше цены купе.