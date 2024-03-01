В России стартовали продажи семиместного кроссовера Geely Okavango

Первой новой моделью Geely для российского рынка в 2024 году стал кроссовер Okavango. Отличительной чертой этого SUV, способного заменить минивэн, стал вместительный салон, рассчитанный на семь человек.

Geely Okavango для России оснащается 200-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором, 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Салон с тремя рядами сидений в конфигурации 2+3+2 позволяет гибко регулировать количество пассажирских мест и объем багажника в зависимости от потребностей в конкретной поездке.

Базовая комплектация Luxury подразумевает полностью светодиодную оптику, 19-дюймовые колеса, водительское кресло с электрорегулировками в шести направлениях, мультифункциональный руль, «зимний» пакет. Кроме того, в список входят бесключевой доступ, круиз-контроль с ограничителем скорости, круговой обзор, датчики парковки, давления в шинах, освещения и дождя, 10,25-дюймовая цифровая приборная панель, мультимедиа с 12,3-дюймовым тачскрином, аудиосистема с шестью динамиками и ряд электронных ассистентов водителя. Стоимость такого кроссовера составляет 3 449 990 рублей, но с учетом всех спецпредложения можно выгадать скидку до 450 000.

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Более богатая версия Flagship плюсом к перечисленному оборудованию имеет системы мониторинга слепых зон и предупреждения об опасности при открытии дверей, более широкий перечень электронных помощников, а также ряд «комфортных» опций. В их числе — функции памяти кресла водителя, электрорегулировки сиденья переднего пассажира, беспроводная зарядка для смартфонов, панорамная крыша с люком. Флагманский вариант Okavango обойдется минимум в 3 599 990 рублей, но и тут предусмотрены скидки до 450 000 целковых.

Geely Okavango уже доступен у официальных дилеров марки — продажи начались 1 марта. А редакция портала «АвтоВзгляд» одной из первых получила возможность познакомиться с новинкой вживую — детальный рассказ обо всех плюсах и минусах модели мы опубликуем совсем скоро.