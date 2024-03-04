Chery презентовала новый фирменный логотип

В 2024 году Chery отмечает 18 лет своего беспрерывного присутствия на российском рынке. По этому случаю марка выпустила особую версию кроссовера Tiggo 4 Pro, а также представила новый логотип бренда.

Прежняя фирменная эмблема, представлявшая собой сложенный из двух литер «С» полукруг с буквой «А» посередине, уступит место новому логотипу. Заявлено, что форма элемента внутри эллипса является отсылкой к цифрам «3,6,9» и бесконечному циклу «Цветка жизни», а треугольник внутри подобен вершине горы.

— Вершина горы находится между землей и небом, словно дорога, стремящаяся ввысь. Это является символом неустанного стремления Chery к передовым технологиям. Буквы C по-прежнему образовывают круг, демонстрируя единение и понимание, — объяснила замысел новой эмблемы заместитель директора по маркетингу Chery в России Елена Баева.

Фото: Chery

Основным фирменным цветом бренда станет черный, который воплощает элегантность, силу и надежность. Помимо него, названы красный колер (олицетворяет энергию, страсть и счастье) и серый, означающий одновременно баланс и контраст, символизирующий стабильность и непрерывную трансформацию.

Первое время новый логотип Chery будет использоваться только в медиаматериалах, а к началу 2025-го он появится и на зданиях официальных дилерских центров марки. В целом же процесс ребрендинга, как говорят представители компании, займет около года.