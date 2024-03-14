АВТОВАЗ раскрыл дату премьеры бюджетной LADA Iskra

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», публичный дебют перспективной LADA состоится на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в Северной столице с 5 по 8 июня. Помимо Iskra, тольяттинцы покажут и модель Aura — бизнес-седан станет официальной машиной мероприятия и будет обслуживать гостей и делегатов.
Напомним, в семейство «Искра» войдут седан, универсал и его «внедорожная» версия Cross. Ездовые прототипы новинок уже тестируются как на закрытых полигонах, так и на дорогах общего пользования. Глава АВТОВАЗа Максим Соколов пообещал, что серийное производство и старт продаж новинки начнутся в 2025 году. Первое время Iskra будет предлагаться параллельно с LADA Granta, а потом последнюю снимут с производства.