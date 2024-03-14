АВТОВАЗ раскрыл дату премьеры бюджетной LADA Iskra

Запланированное к запуску в 2025 году семейство бюджетных автомобилей LADA Iskra пока известно только по изображениям из базы Роспатента. Но через несколько месяцев автомобиль рассекретят официально.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», публичный дебют перспективной LADA состоится на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в Северной столице с 5 по 8 июня. Помимо Iskra, тольяттинцы покажут и модель Aura — бизнес-седан станет официальной машиной мероприятия и будет обслуживать гостей и делегатов.

Напомним, в семейство «Искра» войдут седан, универсал и его «внедорожная» версия Cross. Ездовые прототипы новинок уже тестируются как на закрытых полигонах, так и на дорогах общего пользования. Глава АВТОВАЗа Максим Соколов пообещал, что серийное производство и старт продаж новинки начнутся в 2025 году. Первое время Iskra будет предлагаться параллельно с LADA Granta, а потом последнюю снимут с производства.