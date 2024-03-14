Soueast и другие новые автобренды, готовые к официальному запуску в России

Невзирая на всепланетный кризис, стагнацию в автосегменте и упавшую ниже плинтуса покупательскую способность, нашествие новых игроков на российский авторынок продолжается. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, какие свежие марки уже готовы к покорению наших широт.

Слышали ли вы когда-нибудь о бренде Soueast? Нет? А он есть! Речь идет о компании South East Motor, плотно сотрудничающей с Fujian, Chery и Mitsubishi. Марка ориентирована на производство и продажу автомобилей в бюджетном ценовом сегменте. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» собственные источники в дилерской среде, продукция Soueast будет продаваться на базе ритейлеров Jetour – суббренда головной марки Chery.

Фото производителя.

Первой ласточкой станет кроссовер Soueast DX8S, укомплектованный 147-сильным бензиновым мотором в связке с «роботом», передающим мощность на переднюю ось. Автомобиль оборудован минимальным набором опций, включая полный электропакет, ассистенты при торможении и движении на склоне, мультифункциональное рулевое колесо и информационно-медийный центр с ЖК-дисплеем. Ориентировочный стартовый ценник заявлен на отметке в 2 300 000 рублей.

В отдельный суббренд Uni решил вывести ряд своих моделей китайский автоконцерн Changan. В настоящий момент российские дилеры марки стали проводить ребрендинг под стать новым требованиям компании к продавцам автомобилей линейки Uni.

В нее вошли уже знакомые нашему брату лифтбэк Uni-V, кроссоверы Uni-K и Uni-T, а вскоре семейство пополнят еще две новинки с литерами Uni-L и Uni-S.

Фото производителя.

Правда, свежими их можно назвать разве что с большой натяжкой. Дело в том, что речь идет о переименованных седане Changan Lamore и кроссовере CS55 Plus. Впрочем, ожидаются и настоящие премьеры под свежим брендом – первопроходцем стал гибридный паркетник Uni-K iDD, оснащенный 166-сильным бензиновым турбодвижком и электромотором о 150 «скакунах». До 80% батарея в авто способна зарядиться всего за 30 минут. Первоначальный прайс на модель составляет 5 200 000 рублей – вероятно, не продажи ради, а имиджа для.

С аналогичной схемой выступила компания FAW, отделившая марку Bestune в отдельный суббренд. И до конца года нам обещают сразу несколько новинок, первой из которых, судя по всему, станет переднеприводный кроссовер Bestune T90 с бензиновыми моторами объемом 1,5 и 2 литра. Трансмиссия – самая долговечная из «двухпедальных» – классический гидромеханический «автомат» на восемь скоростей.

Что касается оборудования, то в арсенале Т90 имеется исчерпывающий набор опций комфорта и систем безопасности. Главное, чтобы богатый функционал не сильно отразился на цене модели. В любом случае, скоро мы об этом узнаем.Помимо прочего, ведется горячее обсуждение официального запуска бренда Jetta, принадлежащего тому же FAW в содружестве с немецким Volkswagen.

Фото производителя.

Хотя, напомним, китайские седаны и кроссоверы «Джетта» уже давно завозятся в Россию через окна параллельного импорта, собственно, как и премиальные электрокары Avatr – модели суббренда Changan, которые тоже готовятся к официальным продажам в нашей стране. Наконец, компания Chery начнет реализацию автомобилей на альтернативных источниках энергии под отдельным брендом NEV. В настоящий момент готовится к запуску индивидуальная авторизованная дилерская сеть.